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31 Mayıs 2022 Salı 14:28:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 14:28:00

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : 5 PKK/YPG terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz
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