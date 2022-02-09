VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muş'ta HDP önündeki evlat eylemi sürüyor
HABRAS'a süpersonik testlere hazır
İŞKUR'dan müjde! KPPS şartı yok, 43 ilde binlerce işçi alımı yapılacak
Fırat Kalkanı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Putin Avrupa'yı birleştirdi
''Dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'nin deneyiminden istifade etmek istiyoruz''
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
Uyuşturucu paketleri sahile vurdu! Putin'in fotoğrafı şaşkına çevirdi
İstanbul'da kritik zirve!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye acil durum gazı
"Dünyanın en güzel hali Türkiye'de Macar olmak"
MÜSİAD'dan 25 milyar lira yatırım, 25 bin yeni istihdam müjdesi
"Başkan Erdoğan'a hayranım"
Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?
"Beğen ya da beğenme güzelim"
VOLKAN-M geliyor
"Onlara füze atar, dünyayı sallarız"
Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı izi!
Mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişi hakkında Vali Şıldak'tan açıklama
Bakan Nebati'den kritik temas! Londra görüşmelerinin ayrıntıları belli oldu
Dibeybe görevi bırakma şartını açıkladı
"Tayyip dedem geçmiş olsun"
Elektrik faturası için 3 formül masada
İstanbullular dikkat: Kar geliyor
09 Şubat 2022 Çarşamba 15:08:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 15:10:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

MSB: Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.

Etiketler : 0
30 hit şarkıya 3 albüm!

30 hit şarkıya 3 albüm!
Eğlence bir maskedir

Eğlence bir maskedir
ABD'ye yerleşiyorlar

ABD'ye yerleşiyorlar
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Şiir gibi kutlama

Şiir gibi kutlama
Sayenizde hayata döndüm

Sayenizde hayata döndüm
Hira 8 oldu

Hira 8 oldu
Baba yadigarı ceket

Baba yadigarı ceket
Senaryo okuyor

Senaryo okuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER