Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2022
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/4KoHkVzqVb
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