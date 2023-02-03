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03 Şubat 2023 Cuma 16:54:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 16:54:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fırat kalkanı terörist
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