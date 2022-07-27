27 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!



Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi.



Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/BbaDhNMWpS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2022

MSB'den yapılan ikinci açıklamada ise "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.