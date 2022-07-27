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27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:28:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:16:00

Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Şimşek bölgelerinde 27 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin, Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan ikinci açıklamada ise "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk
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