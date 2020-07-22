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22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:04:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:04:00

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı

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Hakkında yakalama kararını çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçan firari FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı

Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılacağını öğrenir öğrenmez 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski savcı Zekeriya Öz'ün Bylock yazışmalarının tüm detayları deşifre oldu. Yazışmalar, Zekeriya Öz'ün firardayken tamamen FETÖ'nün kontrolünde hareket ettiğini ortaya koyuyor.

İMAMLARININ TALİMATLARIYLA...

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı 120 sayfadan oluşan yazışmalar, kaçak Zekeriya Öz'ün 2015 yılında ilk yurtdışına kaçtığı dönemden başlayıp darbe girişimi öncesine kadar devam ediyor. İki ayrı hattı üzerinden Bylock kullandığı anlaşılan Öz'ün bir hesabında 'Gencos' diğerinde ise 'Limitsiz' kod ismini kullandığı görülüyor. Zekeriya Öz'ün Bylock gruplarında ise firari hakim savcılar; Cihan Kansız, Fikret Seçen, Mehmet Karababa, İbrahim Ethem Kuriş, Celal Kara, Muammer Akkaş, İsmail Kantar ve yurtdışına firarında parmağı olduğu bilinen Avukat Yusuf Danyal Kılıçalp gibi isimler bulunması dikkat çekiyor.

Örgütsel yazışmalarda Öz'ün FETÖ imamlarının talimatları ile hareket ettiği anlaşılıyor. Öz, yurtdışına kaçtıktan kısa süre sonra 21 Ağustos 2015 günü Bylock'tan paylaştığı mesajda, "Eğer kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum" diyor. Sonradan stratejinin değiştiğini iddia eden Öz, teslim olması durumunda görüntüleri üzerinden şov yapılmaması adına örgütün kaçmasını uygun gördüğünü belirtiyor.

SOKAĞA ÇIKMAK İÇİN BİLE İZİN

Örgütsel yazışmalarda Öz'ün FETÖ imamlarının talimatları ile hareket ettiği anlaşılıyor. Sokağa çıkmak için bile örgüt imamından izin isteyen Öz'ün bütün ihtiyaçları örgüt tarafından karşılanıyor. Örgütün Öz'e Twitter'a girme yasağı getirdiği, hatta Twitter hesabının şifresini elinden aldığı, bunun üzerine Öz'ün sahte hesaplar açtığı yazışmalara yansıyor.

TÜM İHTİYAÇLARI ÖRGÜTTE

Öz'ün kendisinden sorumlu imama sık sık ihtiyaç listesi ilettiği ilginç istekleri arasında "banyo kesesi" ve "nargile" bulunması dikkat çekiyor. Zekeriya Öz'ün Almanya'da bulunduğu sırada sık sık örgütten mangal isteğinde bulunması da Bylock yazışmalarına yansımış. Zekeriya Öz'ün ayrıca yurtdışına kaçmasa, örgütün kendisine sorgusu sırasında şov yaptıracağını Bylock'ta yazması dikkat çekiyor.

KESE VE NARGİLE SİPARİŞİ

Zekeriya Öz'ün kendisinden sorumlu "abi" diye hitap ettiği imama sık sık ihtiyaç listesi ilettiği ilginç istekleri arasında banyo kesesi ve nargile bulunması dikkat çekiyor. Öz'ün nargile içtiğinin kimse tarafından bilinmemesi yönünde çevresine telkinlerde bulunduğu da görülüyor. Bir yazışmasında, "Sakın ha sakın nargile içmişler diye söyleme kimseye. Aman ha..."diyor. Zekeriya Öz'ün Almanya'da bulunduğu sırada örgüt imamından sık sık mangal isteğinde bulunması da Bylock yazışmalarına yansımış. Ayrıca Öz'ün örgüt kanalı ile Türkiye'den gelen kişilere sık sık siparişte bulunması da bir başka ayrıntı. Öz'ün bazı siparişlerini dikkate alınmaması üzerine sinirlenip FETÖ imamlarını , "Arkadaşların burnu havada bazı mesajlarına cevap bile vermiyorlar" dediği görülüyor.

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