Firari eski HDP'li Kadırhan yakalandı

Terörle mücadele ekipleri Diyarbakır'da önemli bir operasyona imza attı.

Uzun zamandır firari olarak aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, yapılan operasyon ile Kayapınar ilçesinde yakalandı.

Kadırhan, Çukur olaylarında Şırnak Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. O dönemde terör örgütüne desteği sebebiyle, olayların ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kadırhan, aralarında "silahlı terör örgütüne üye olma, "görevi kötüye kullanma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarının bulunduğu 10 farklı suçtan aranıyordu.