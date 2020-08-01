Firari Can Dündar kurban ibadetini hedef aldı

Firari Dündar bu kez Kurban ibadetini hedef aldı
Firari Can Dündar kurban ibadetini hedef alarak skandal sözler sarf etti. Dündar kurbanın, “Kandan bir krallık” olduğunu iddia etti.
Firari Can Dündar, Türkiye ve Türk insanının her türlü değerini hedef almaktan geri durmuyor.
MİT TIR'ları ile ilgili ihanet manşeti ardından hakkında verilen ceza sonrası yurtdışına kaçan Can Dündar her fırsatta Türkiye'yi ve Türk insanını hedef almaya devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre, Kaçak Can Dündar bu kez de Kurban ibadetini hedef aldı. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Can Dündar, "Benim için "kurban", bu fotoğraftır. Kandan bir krallıktır. #KurbanCinayettir"dedi.
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