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01 Nisan 2023 Cumartesi 05:17:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 05:17:00

Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.

Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Etiketler : Finlandiya nato resmi gazete

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