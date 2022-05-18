Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci

Başkan Erdoğan dün Cezayir Cumhurbaşkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları'nın Türkiye'ye ziyaretlerini değerlendirmişti. Başkan Erdoğan ziyaretler için, "Pazartesi geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İKİ ÜLKENİN ÇELİŞKİLİ TUTUMU: TERÖR ÖRGÜTLERİNE EV SAHİPLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde İsveç, YPG/PKK'nın uzantılarınca düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı.

YPG/PKK'ya yakın internet sayfalarında yer alan paylaşımlara göre, YPG/PKK'nın sözde siyasi oluşumlarından SDC, İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Olof Palme Merkezi himayesinde 14 Mayıs'ta Stockholm'de "Üçüncü İstişare Forumu'nu" düzenledi.

Toplantıya, YPG/PKK'lıllar ve ABD ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çevrim içi katıldı. Programda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde "ademi merkezileştirmenin başarıya ulaştırılması önerilerinin tartışıldığı" kaydedildi.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN TÜRKİYE'YE DESTEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ SORUNU ÇÖZMEYE HAZIRIZ"

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmayı istediğini belirterek ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelede yer aldığını söyledi.

Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "İsveç'in NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmasını istiyoruz. İsveç, NATO ve AB gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelenin arkasında duruyor. Mevcut soru işaretlerini tartışmaya ve çözmeye Türkiye ile diyalog için hazırız." dedi.

Türkiye'yi ziyaret etmeye de hazır olduklarını dile getiren Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için çarşamba günü ortak başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek Ankara ile müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.

FİNLANDİYA TARAFINDAN UZLAŞI MESAJI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu çözeceğimizden eminim" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Parlamentosu'nda hitaben yaptığı konuşmada, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile itirazları konusunda anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Niinistö, "Türkiye'den gelen açıklamalar çok hızlı değişti. Ama eminim ki yapıcı tartışmaların yardımıyla sorunu çözeceğiz." dedi.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞECEKLER

Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.