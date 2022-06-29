Dünya bu zirveyi konuşuyor

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29 Haziran 2022 Çarşamba 10:09:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 10:17:00

Finlandiya Cumhurbaşkanı konuştu: Taviz verdik

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İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen 4'lü zirveden önemli kararlar çıktı. Anlamayı değerlendiren Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Finlandiya taviz verdi, fakat Finlandiya halen kendi hukuku ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak faaliyet gösterebilir" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen 4'lü zirveden önemli kararlar çıktı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılabilmesi için Türkiye'nin sunduğu maddeler taraflar tarafından kabul edildi ve resmiyete döküldü.

Zirvenin ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö açıklamalarda bulundu.

"FİNLANDİYA TAVİZ VERDİ"

Finlandiya'nın önemli gazetelerinden ILTALENTI, gelişmeleri saniye saniye takip ederken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün açıklamalarını Fin okurlarına aktardı.

Buna göre; Niinistö, uluslararası medyaya yaptığı açıklamada, "Finlandiya taviz verdi, fakat Finlandiya halen kendi hukuku ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak faaliyet gösterebilir" dedi.

"GEREKLİ BİR ANLAŞMAYDI"

Finlandiya lideri anlaşmanın iyi olup olmadığına yönelik bir soruya ise İngilizce yanıt verdi ve "Gerekli bir anlaşmaydı" ifadesini kullandı.

Zaferi gören yalnızca İsveç ve Finlandiya basını da değildi. Başkan Erdoğan liderliğinde alınan bu zafer tüm dünyada yankı uyandırdı.

Yunan gazetesi Kathimerini, manşetinde yer verdiği haberinde Atina'nın Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşmayı desteklediğini dile getirdi.

Etiketler : NATO FİLLANDİYA TÜRKİYE
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