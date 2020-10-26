Akılalmaz olay! Filyasyon ekibi kılığına girdiler

Beşiktaş'ta iki kişi, koronavirüs zincirini oluşturan kişileri bulmak için görev yapan filyasyon ekibi gibi giyindi. Bu şekilde apartmanlara daha kolay şekilde girip çıkan hırsızlar, çaldıkları kapıyı kimse açmazsa hırsızlık için kolları sıvıyordu.

Bu yöntemle çok sayıda daireye giren hırsızların yaklaşık 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı belirtildi.

Gelen ihbarlar üzerine çalışma başlatan beşiktaş emniyet asayiş büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlardan birinin kimliğini belirledi. Polisin takibiyle o kişi yakalandı.

Yapılan kimlik taramasında daha önce hırsızlıktan 32 kez kaydı olduğu belirlendi. Diğer hırsızın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.