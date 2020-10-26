Filyasyon ekibi kılığında hırsızlık
İstanbul'da koronavirüs pandemisini fırsat bilerek filyasyon ekibi kılığında evleri dolaşan iki hırsız, kimsenin bulunmadığı evlere girerek 500 bin lira değerinde eşya çaldı. Bu yöntemle çok sayıda eve giren iki hırsızdan biri yakalandı.
Beşiktaş'ta iki kişi, koronavirüs zincirini oluşturan kişileri bulmak için görev yapan filyasyon ekibi gibi giyindi. Bu şekilde apartmanlara daha kolay şekilde girip çıkan hırsızlar, çaldıkları kapıyı kimse açmazsa hırsızlık için kolları sıvıyordu.
Bu yöntemle çok sayıda daireye giren hırsızların yaklaşık 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı belirtildi.
Gelen ihbarlar üzerine çalışma başlatan beşiktaş emniyet asayiş büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlardan birinin kimliğini belirledi. Polisin takibiyle o kişi yakalandı.
Yapılan kimlik taramasında daha önce hırsızlıktan 32 kez kaydı olduğu belirlendi. Diğer hırsızın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
- ÖSYM'den son dakika: Sonuçlar açıklandı
- Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
- Akılalmaz olay! Filyasyon ekibi kılığına girdiler
- Avustralya'nın Victoria eyaletinde haziran başından bu yana ilk kez vaka görülmedi
- İçişleri'nden flaş açıklama: Örgüte katılım en düşük seviyede
- Türkiye'den Fransa'ya çifte standart tepkisi: İfade özgürlüğü yok sayılmaktadır