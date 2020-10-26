  • BIST
    1176.65
  • Dolar
    8,0451
  • Euro
    9,5141
  • Altın
    491,6520
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maduro bizzat duyurdu: Koronavirüsü yenen ilacı bulduk
Azerbaycan'dan dikkat çeken açıklama: Ciddi şüpheler uyandırmıştır
Pakistan'dan Fransa'ya protesto notası
Müslüman düşmanı Macron'a görülmemiş tepki!
Bakan Albayrak: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor
Binlerce kişiye müjde! Ödemeler yarın ödeniyor
Sektörün uzman isimleri Bosphorus Film Lab etkinliklerinde izleyici ile buluşmaya devam ediyor
8. Boğaziçi Film Festivali'nin üçüncü gününde ulusal yarışma filmleri seyirciyle buluşmaya devam etti
Yardım çığlıklarına polis yetişti! Eve kilitlenen kadın kurtardı
ÖSYM'den son dakika: Sonuçlar açıklandı
Kapasite kullanım oranı açıklandı
Hindistan-Çin arasında yeni gerilim! 20 Hintli askerin kaçırıldığı iddiası
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Akılalmaz olay! Filyasyon ekibi kılığına girdiler
Antalya'da, 15 milyon TL 'koronavirüs' cezası
Ronaldinho'dan kötü haber geldi!
Resmen açıklandı! TMSF yeniden ihaleye çıktı
Le Pen'den 'başörtüsü yasaklansın' çağrısı: Yasaklansın
Boykot çağrıları işe yaramadı: Suudi Arabistan'a Türkiye şoku!
Fransa boykot ve eylemlerin durdurulmasını istedi
"Türkiye, İslam dünyasını temsil ediyor"
İslam düşmanı Macron ve avanesine tepkiler çığ gibi: Frankofoni zirvesini iptal edin
Aliyev'den Ermenistan'a ücretsiz silah gönderen devletlere sert tepki!
Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdılar
26 Ekim 2020 Pazartesi 10:06:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 11:45:00

Filyasyon ekibi kılığında hırsızlık

ABONE OL

İstanbul'da koronavirüs pandemisini fırsat bilerek filyasyon ekibi kılığında evleri dolaşan iki hırsız, kimsenin bulunmadığı evlere girerek 500 bin lira değerinde eşya çaldı. Bu yöntemle çok sayıda eve giren iki hırsızdan biri yakalandı.

Beşiktaş'ta iki kişi, koronavirüs zincirini oluşturan kişileri bulmak için görev yapan filyasyon ekibi gibi giyindi. Bu şekilde apartmanlara daha kolay şekilde girip çıkan hırsızlar, çaldıkları kapıyı kimse açmazsa hırsızlık için kolları sıvıyordu.

Bu yöntemle çok sayıda daireye giren hırsızların yaklaşık 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı belirtildi.

Gelen ihbarlar üzerine çalışma başlatan beşiktaş emniyet asayiş büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlardan birinin kimliğini belirledi. Polisin takibiyle o kişi yakalandı.

Yapılan kimlik taramasında daha önce hırsızlıktan 32 kez kaydı olduğu belirlendi. Diğer hırsızın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER