Film gibi operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı!

Mossad'ın Türkiye'deki 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonla örgütün çalışma sistemine ilişkin önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre Mossad'ın İsrail ve özellikle Avrupa'daki hücre evlerinde ajanlarını yalan makinesi testi olarak bilinen 'Poligraf' testine tabi tutuyor.

'Mossad'la ilişkin dışında utanacağın bir şey yaptın mı?' soruları gibi çok sayıda soruya tabi tutulan ajanlar, bu testten başarısızlıkla ayrıldıklarında Mossad'la ilişkileri kesiliyor.

MADDİ DURUMU KÖTÜYE GİDEN AJANLAR...

Ancak maddi durumları kötüye giden eski ajanlarla tekrar irtibata geçilerek zor durumlarından yararlanıp tekrar sisteme Mossad ajanı olarak girmeleri sağlanıyor.

MOSSAD CASUSLARINA MİT OPERASYONUNDA SON DAKİKA DETAYLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirdiği 'Muteni' adı verilen son yılların en kritik operasyonunun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan 15 ajan hakkında yürütülen soruşturma dosyasındaki bilgiler, Mossad'ın çalışma sistemiyle ilgili de ayrıntıları gözler önüne serdi.

Mossad yetkililerinin kendilerine bilgi sağlayan ajanları tuttuğu İsrail ve özellikle Avrupa'daki 'hücre evleri'nde bir dizi testten geçirdiği de ortaya çıktı.

EVET Mİ HAYIR MI?: Edinilen bilgilere göre; İsrail ve yurt dışındaki Mossad hücrelerinde gözlem altına alınan ajanlara yalan makinesi (Poligraf) testi uygulanıyor. Yalan makinesinde sorgulanan ajanlara, 'ismi, 'bütün bilgileri verip vermediği', 'verdiği bilgilerin hepsinin doğru olup olmadığı' ve 'Mossad'la ilişkisi dışında utanacağı bir şey yapıp yapmadığı' soruları yöneltiliyor. Mossad'a çalışan ve yalan makinesinde teste tabi tutulan kişilere bu tarz sorulan sorulara 'Evet' veya 'Hayır' cevabı verilmesi isteniyor.

MADDİ DURUMU KÖTÜ OLANDAN YARARLANIYORLAR: Bu sorulara doğru cevap vermeyenler ilk etapta Mossad'ın sisteminden eleniyor. Ancak bu kişilerin özellikle maddi durumları uzaktan izleniyor. Maddi durumları kötüye giden eski ajanlarla tekrar irtibata geçilerek zor durumlarından yararlanarak tekrar sisteme Mossad ajanı olarak girmeleri sağlanıyor.

LÜKS OTELLERDE ÖZEL GÖRÜŞMELER: İrtibatta oldukları ajanları, konsolosluklarda sağladıkları ayrıcalıklarla Romanya, Hırvatistan, İsviçre, Kenya ve Doğu Asya ülkeleri gibi buluşma noktalarına getirten Mossad, çoğunlukla görüşmelerini lüks otellerin restoranlarında gerçekleştiriyor. Daha kritik bilgiler ise Mossad yöneticilerinin oteldeki özel odalarında paylaşılıyor. Burada ajanlar talimatlandırılarak ilgili ülkeye gönderilip casusluk faaliyetlerine hız kesmeden devam ediliyor.

VİZESİNİ 'MAHİR' AYARLADI

15 ajandan biri olan R.A.A. da ifadesinde bu bilgileri doğrular nitelikte paylaşımlarda bulundu. İsrail istihbaratından 'Mahir' isimli kişinin kendisine, 'Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gidip vize başvurusunda bulun' dediğini aktaran R.A.A., "Anlaşmalı bir ofislerinin olduğunu, oradaki tanıdıkları vasıtasıyla vizeyi çıkartabileceklerini söyledi. Sen sadece evraklarını hazırlayıp ver dedi.

Ben de konsolosluktan gidip vizemi aldım. 27 Haziran 2021 tarihine direkt olarak Hırvatistan Zagreb uçağına bana bilet alıp gönderdi" ifadelerini kullandı. Burada lüks bir otelde 'Mahir' ile görüştüğünü aktaran R.A.A. "Girdiğimiz otel odasında koruması vardı, üzerimi aradı. Odanın içinde oda vardı. Bana Türkiye'deki hedef şahıslarla ilişki kurmamı ve bilgi almamı söyledi. 28 Haziran'da Türkiye'ye döndüm" ifadelerini kullandı.