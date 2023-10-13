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13 Ekim 2023 Cuma 15:01:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 15:01:00

Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti! Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle saldırdılar

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale etti. Öte yandan gaz bombalı saldırı 24 TV yayınında saniye saniye görüntülendi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistinlilerin İsrail-Hamas çatışmasının ardından kılınacak ilk cuma namazı için akın etmesi beklenen Mescid-i Aksa'ya girişlere yaş sınırlaması getirildi.

Filistinlilerin Mescid-i Aksa civarında toplanmasıyla bölgede tansiyon yükseldi. İsrail polisi namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

24 TV GÖRÜNTÜLEDİ

İSRAİL'İN KISITLAMALAR GETİRDİĞİ MESCİD-İ AKSA'DA SADECE 5 BİN FİLİSTİNLİ CUMA NAMAZI KILABİLDİ

İsrail'in yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

İsrail'in kısıtlamaları dolayısıyla sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi. Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail polisi yaklaşık on kişilik bir grupla Mescid-i Aksa avlusundaki Kubbetu's Sahra'nın Camisi'nin yanında namaz boyunca bekledi.

Herhangi bir olayın yaşanmadığı Aksa'da cuma namazının ardından Kıble Mescidi'nden tekbir sesleri yükseldi.

Hutbede ise İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nde yaşanan duruma dikkat çekilerek, Arap ve İslam alemine Filistinlilerin yanında yer alma çağrısı yapıldı.

Öte yandan İsrail güçleri Eski Şehir'in Aksa'ya çıkan yollarında yoğun güvenlik önlemleri alırken, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinli gençleri tartakladı.

Etiketler : Mescid-i Aksa İsrail polisi gaz bombası
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