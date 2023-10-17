17 Ekim 2023 Salı 21:33:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 21:33:00
Filistinliler sokaklara döküldü: İsrail'in hastane saldırısına tepkiler büyüyor
İsrail'in 500 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastane saldırısı sonrası Filistin genelinde protestolar başladı.
İsrail'in 500 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastane saldırısı sonrası Filistin genelinde protestolar başladı.
- TBMM'den Gazze için ortak bildiri: "En şiddetli biçimde kınıyoruz"
- Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan hastane katliamı açıklaması: "Bu savaş suçudur"
- Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına sert tepki
- Dışişlerinden İsrail'in katliamına sert kınama: "Bu zihniyetin hesap vermesi kaçınılmazdır"
- Dünyadan İsrail katliamına kınama: "Saldırılar sonlandırılmalı"
- Başkan Erdoğan, İsrail'e sert tepki: "İnsani değerlerden yoksunluğun örneği"