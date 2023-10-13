"Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddiası yalan çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan 'Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
"Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
DMM tarafından yapılan açıklamada, bahse konu görüntülerin, yaklaşık üç yıl önce Kovid-19 pandemisi döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze töreninde kaydedildiği belirtildi.
DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu görüntüler, yaklaşık üç yıl önce Kovid-19 pandemisi döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze töreninde kaydedilmiştir. Görüntüler, o dönem basın yayın organlarında haberleştirilmiş ve sosyal medyada mizah amaçlı paylaşılmıştır."
Bazı sosyal medya hesaplarından görüntülerle ilgili, "Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 13, 2023
Bahse konu görüntüler, yaklaşık üç yıl önce Covid-19 pandemisi döneminde Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze... pic.twitter.com/F2vzhSl3Gv
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