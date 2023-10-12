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Filistinli yetkiliden kritik açıklama: "İsrail 30'yakın katliam yaptı"
12 Ekim 2023 Perşembe 17:26:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 17:26:00

Filistinli yetkiliden kritik açıklama: "İsrail 30'yakın katliam yaptı"

Kaynak: AA

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Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 30 yakın katliam yaptığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana Filistinli ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdiğini" söyledi.

Maruf, İsrail saldırılarıyla ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.

İsrail saldırılarında 2 bin 835 daireli 752 konutun tamamen yerle bir olduğunu söyleyen Maruf, 32 bin dairede büyük bir hasar meydana geldiğini, 1791 dairenin ise artık yaşanmaz hale geldiğini ifade etti.

Bölgede 42 hükümet merkezi ve onlarca kamu tesisinin tahrip edildiğini aktaran Maruf, "İsrail'in, 9'u hizmet dışı olan 89 okulun yıkılmasına, 17 eğitim personelinin ve 320'den fazla çocuğun ölümüne yol açtığını" kaydetti.

İsrail'in saldırılarda 11 camiyi yıktığını, aralarında tarihi cami ve kiliselerin de bulunduğu onlarca cami ve tarihi ibadethaneyi tahrip ettiğini dile getiren Maruf, "İsrail, Gazzeli ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdi. Çoğu kadın ve çocuk yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Sonuncusu ise 31 şehit ve onlarca yaralının hayatına mal olan Şihab ailesine yönelik oldu." ifadelerini kullandı.

Saldırılar sonrası sağlık sisteminde yaşanan sorunları da hatırlatan Maruf, "Hastane ve bakım yataklarının doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tıbbi malzemeler de tükenmek üzere." dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : katliam haber Gazze saldırıları Basın Ofisi
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