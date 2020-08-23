Doğal gaz keşfine övgü: Türkiye'yi ekonomik ve siyasi düzeyde güçlendirecek

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23 Ağustos 2020 Pazar 08:22:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 08:24:00

Filistinli uzman, doğal gaz keşfinin Türkiye'yi ekonomik ve siyasi düzeyde güçlendireceğini söyledi

Kaynak: AA

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Filistin'de su ve sanitasyon alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Filistinli Hidroloji Derneği Müdürü ve doğal kaynaklar uzmanı Abdurrahman et-Temimi, Doğu Akdeniz bölgesinde çekişmenin yaşandığı bir dönemde bulunması olağanüstü bir önem taşıdığını ve Karadeniz'de doğal gaz keşfinin Türkiye'yi ekonomik ve siyasi düzeyde daha güçlü hale getireceğini söyledi.

Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz keşfinin, Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal gaz havzaları üzerinde çekişmenin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesinden dolayı olağanüstü bir önem taşıdığını ifade etti.

Keşfin, pazarlık yapması ve Doğu Akdeniz'de mümkün olan en yüksek miktarda doğal gazı elde etmesi için Türkiye'ye zaman kazandırdığını dile getiren Temimi, Türkiye'nin doğal gaz üreticisi ve ihracatçısı olacağını, bunun da ülke içinde büyük sanayileri geliştirme imkanı sağlayacağını, dolayısıyla siyasi ve ekonomik konumuna yansıyacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu.

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