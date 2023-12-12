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Filistinli STK'lar: Esirlerin hayatlarından tamamen işgalci İsrail sorumlu
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12 Aralık 2023 Salı 05:09:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 05:09:00

Filistinli STK'lar: Esirlerin hayatlarından tamamen işgalci İsrail sorumlu

Kaynak: AA

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Filistinli insan hakları kurumları, Gazze Şeridi'nde alıkonulan yüzlerce esirin, İsrail gözaltı merkezlerinde 'zorla kaybedilmesine' son verilmesi çağrısında bulundu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, El-Mizan İnsan Hakları Merkezi ve El-Hak İnsan Hakları Kurumu, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları tarafından dayatılan ve aralarında onlarca kadının da bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce Filistinli esirin maruz kaldığı zorla kaybetmelere son verilmesi" istendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde kara saldırıları yaptığı bölgelerdeki keyfi alıkoymalar sırasındaki kötü muamele ve işkenceleri durdurması, esirlerin akıbetlerinin ve isimlerinin ortaya çıkarılması için ilgili makamlara harekete geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"(İsrail) işgal güçleri birkaç gündür özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde gerek evlerinde, gerekse UNRWA'ya bağlı okullardaki barınma merkezlerinde yüzlerce sivile yönelik toplu alıkoyma eylemlerini sürdürüyor."

İsrail güçlerinin esirleri, "kıyafetlerini çıkarmaya, sıraya girmeye ve sokaklarda neredeyse çıplak, aşağılayıcı bir durumda oturmaya" zorladığı aktarılan açıklamada, ayrıca esirlerin "işkenceye maruz kaldığı, üst üste kamyonlara bindirilerek, bilinmeyen yerlere gönderildikleri" kaydedildi.

"Esirlerin hayatlarından tamamen işgalci İsrail'in sorumlu olduğu" vurgulanan açıklamada, ilgili uluslararası kuruluşlara ve uluslararası topluma "keyfi olarak alıkonulan tüm esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail güçlerinin Gazze'de alıkoyduğu, aralarında bebekli anne, yaşlı ve çocukların da bulunduğu 142 Filistinli kadın esiri hapse attığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılarının başlamasından bu yana alıkonulan Filistinlilerin maruz kaldığı "zorla kaybetme" vakalarına işaret edilen açıklamada, tanıklıkların, Gazzeli esirler aleyhinde korkunç suçlar işlendiğini teyit ettiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki el-Faluca bölgesindeki bazı okullara baskın düzenleyerek, okullardaki erkekleri alıkoymuştu.

Etiketler : Gazze Şeridi esirleri İsrail kayıpları Filistin insan hakları
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