Filistinli doktordan Dünya'ya çağrı: "Dünya bize insan gözüyle baksın, İsrail'i ateşkese zorlasın"

İsrail ordusu, 7 Ekim`de başlayan savaşın 17`inci gününde Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, hastanelerdeki son durumu TRT Haber'de anlattı:

"Hastanelerde durum vahim adım atacak yer yok. Her saat 350'den fazla yaralı geliyor. 5 binden fazla şehidimiz var bunların hiçbiri asker değil. Şifa hastanesi ve çevresinde 50 binden fazla yaralı var.

Kuzeyde de güneyde de vuruyorlar. Çok ilginç silahlarla vuruluyor, çok ciddi yanıklarla geliyor insanlar. Bu gerçekten bir soykırım.