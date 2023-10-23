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Filistinli doktordan Dünya'ya çağrı: "Dünya bize insan gözüyle baksın, İsrail'i ateşkese zorlasın"
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23 Ekim 2023 Pazartesi 18:13:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 18:13:00

Filistinli doktordan Dünya'ya çağrı: "Dünya bize insan gözüyle baksın, İsrail'i ateşkese zorlasın"

Kaynak: TRT Haber

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 17. gününde de devam ediyor. Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis ve Nasır Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Velit Abuhatab hastanelerdeki çaresizliği anlattı. Abuhatab, "Bütün dünya önce bize insan gözüyle baksın. İsrail'i ateşkese zorlasın" dedi.

İsrail ordusu, 7 Ekim`de başlayan savaşın 17`inci gününde Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, hastanelerdeki son durumu TRT Haber'de anlattı:

"Hastanelerde durum vahim adım atacak yer yok. Her saat 350'den fazla yaralı geliyor. 5 binden fazla şehidimiz var bunların hiçbiri asker değil. Şifa hastanesi ve çevresinde 50 binden fazla yaralı var.

Kuzeyde de güneyde de vuruyorlar. Çok ilginç silahlarla vuruluyor, çok ciddi yanıklarla geliyor insanlar. Bu gerçekten bir soykırım.

Etiketler : filistinli doktor israil gazze ateşkes çağrı
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