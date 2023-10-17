Filistin'e garantör olalım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki barış için şu mesajı verdi: "Filistin'e garantör olacak ülkelerin bölgeden olması gerektiğini telkin ediyoruz. Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AKŞAM Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın da aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi.

Filistin için yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ortadoğu barışı için önemli mesajlar veren Bakan Hakan Fidan, sivillerin hedef alınmasını kınadı.

DÜNYA İÇİN SÜRPRİZ OLDU

7 Ekim'de yaşananların başta İsrail olmak üzere herkes için sürpriz olduğunu kaydeden Bakan Fidan, "Gazze'den diğer tarafa kolayca geçilebilmiş olması, bunun operasyonel sonuçları, herkesi şaşırttı. Özellikle duvarın belli bölümü yıkıldıktan sonra içeriye, sadece Hamas mensuplarının değil diğer grupların ve sivil unsurların da girebilmesi ve herhangi bir direniş ile karşılaşmamaları herkes için bir sürpriz oldu" dedi.

TASVİP ETMİYORUZ

Sivilleri hedef alan hiçbir eylemi tasvip etmediklerini vurgulayan Fidan, "Tam tersine sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek biz bunu her platformda söyledik. Bunu ilgili muhataplarla yaptığımız görüşmelerde de sürekli gündemde tutuyoruz. Biz herhangi bir sınıflandırmaya gitmeden, sivillerin hedef alınmaması gerektiğini vurguluyoruz. Batılılar Hamas'ı terör örgütü olarak tanımladığı için Hamas'ın her türlü faaliyetini terör çerçevesinde değerlendiriyorlar. Biz ise hiçbir kesimin sivilleri hedef almaması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

İKİ YÖNLÜ ÇALIŞMA

Türkiye olarak yürüttükleri çalışmalara dikkat çeken Fidan, "Bugün Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan'dan sonra Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları düzeyinde Olağanüstü Acil Toplantısı var, oraya geçeceğiz" bilgisini verdi.

İki ana kulvar üzerinde çalışma yürüttüklerini kaydeden Fidan, "Birincisi, 7 Ekim'den sonra İsrail'in misillemesiyle başlayan çatışmalarda, tarafları sivillerin daha fazla zarar görmesini önleyecek tavırlar almaya davet ediyoruz. İsrail'in Gazze'yi şu ana kadar benzeri görülmemiş şekilde bombalıyor olması, yoğun sivil ölümlerine yol açması, elektriği, suyu, yakıtı kesip orayı adeta bir yokluğa, açlığa mahkum etmesi kabul edilemez. İkinci kulvarda da, yani bu sarmal durduktan sonra, bunun yaygınlaşmaması için ne yapmamız lazım ve bu kriz aslında kalıcı bir barış için fırsata dönüştürülebilir mi? Bunun arayışları içerisindeyiz, bu fikri sürekli muhataplarımıza aktarıyoruz" açıklamalarında bulundu.

HAMAS'LA REHİNE GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile Gazze'deki son durumla ilgili görüştü. Fidan daha sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede Filistin'deki son durum ve sivillerin serbest bırakılmasının ele alındığı belirtildi.

TÜRKİYE DE DAHİL OLSUN

Uluslararası toplumun iki devletli çözümde İsrail'i zorlayacak bir tavır içerisinde olması gerektiğini belirten Hakan Fidan, barış için çağrıyı yaptı: "Bölgedeki ülkeler, Arap Ligin, İslam İşbirliği Ülkeleri Teşkilatı buna önem vermeli. Bu ana yapının böyle olması lazım. Bu konudaki görüşlerimizi biz taraflarla paylaşıyoruz. Hatta daha da ileri giderek, özellikle Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin bölgeden olması gerektiğini telkin ediyoruz. Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar.

KALICI BARIŞIN FORMÜLÜ

Her iki tarafında mutabık kalacağı bir antlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin. İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa, kendisinin de güvenliğini istiyorsa Filistinlilerin bir devleti olmalı. Hem Filistinliler hem de diğer devletler buna razı olacaklar. Ancak bu tür kompozisyonla kalıcı bir barış ortaya çıkar. Aksi taktirde Amerika ve Batı'nın askeri desteğiyle, siyasi desteğiyle belirli bir miktar caydırıcılık olur, güvenlik sorununu sadece ötelersiniz, biraz bastırırsınız."