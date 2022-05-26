"Filistin'de tek çözüm 2 devlet"

İsrail'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. 15 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleşen ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu Filistin-İsrail meselesiyle ilgili "iki devletli çözüm" mesajı verdi.

İLİŞKİLER ARTIRILACAK

Çavuşoğlu şunları söyledi: "Biz şu konuda hemfikir olduk; farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesi faydalı olacaktır. Bu da birbirimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelli olmalıdır. Bakanlıklarımız ve ilgili kamu kurumlarımız arasında teknik toplantıları yeniden tesis etme üzerinde hemfikir olduk. Sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hemfikir olduk. Bizler de ulusal havayolunuz ve İsrail'den diğer şirketlerin farklı destinasyonlara, Türkiye içerisindeki farklı şehirlerle İsrail arasında uçuşların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağız" dedi.

Çavuşoğlu, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

KUDÜS İÇİN HASSASIZ

Çavuşoğlu, "Tabii ki bizler aynı zamanda Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Birleşmiş Milletler parametresi içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim gerçekten görmek istediğimiz şey zaten bu; kalıcı bir barışın Ortadoğu'da sağlanması. Tabii ki Kudüs'le ilgili olarak hassasiyetleri paylaştım. Aynı zamanda Harem-i Şerif'in kutsallığıyla ilgili hassasiyetimizi paylaştım. Biz aramızdaki bağların normalleşmesinin, bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasında olumlu bir etkiye sahip olacağına da inanıyoruz" dedi.

ELÇİ KONUSU İSTANBUL'DA

İsrailli Bakan Lapid, "Türkiye ve İsrail ilişkilerde yeni bir sayfa açıyor" dedi. Lapid, Çavuşoğlu'nun kendisini Türkiye'ye davet etmesi üzerine ise, "Döner kebap olacaksa geliyorum" cevabını verdi. Bu arada Çavuşoğlu, İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması konusunda "Bunu, Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık" dedi.

HERZOG: ÇOK MEMNUNUM

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Davos'ta yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğu için büyük memnuniyet duyduğunu söyledi, "Çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç" ifadelerini kullandı. Herzog, yaşadıkları sürecin "Romeo ve Juliet" gibi olmadığını, 'tartışılan konuların sahada test edildiği bir süreç" dedi.