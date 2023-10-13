Fatih ve Taksim camilerini dolduran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Filistin" konulu cuma hutbesini dikkatle dinledi.

Hutbede, "Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekun bir halk korkunç silahlarla bombalarla katledilmiştir. Gazze'de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır. " ifadeleri kullanıldı.

Camilerde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.

İzmir/Uşak/Manisa/Denizli/Aydın

Konak Meydanı'nda bulunan Yalı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Uğur Bayrak, yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmüne karşı tüm dünyayı tepki göstermeye davet ettiklerini belirtti.

Bayrak, tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıktıklarını, Filistin'in direnişine destek olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gazze'de abluka altında kalmış milyonlarca mazlum kardeşimize bir insani yardım koridoru açılmak zorundadır. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Filistinliler için Manisa'da Hatuniye Camisi, Uşak'ta Ulu Camii, Aydın'da ADÜ Üniversite Camisi ve Denizli'de Delikliçınar Yeni Camii'de cemaatin yoğun katılımıyla gıyabi cenaze namazları kılındı, dualar edildi.

Manisa'da Hatuniye Camisi'ndeki cenaze namazına, Vali Enver Ünlü de katıldı.

Edirne

Edirne'de Eski Cami'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Edirne Eğitim Birim Başkanı Ömer Bozkurt basın açıklamasında İsrail'in saldırıları sonucu binlerce Filistinli'nin şehit edildiğini belirtti.

İsrail ablukası nedeniyle Filistin vatandaşların yıllardır zulüm altında olduğunu ifade eden Bozkurt, "Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı." dedi.

Bir süre slogan atan grup dağıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde cuma namazı vaazında İl Müftüsü Yusuf Eviş, Filistin halkına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini ifade eden Eviş, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

Cuma namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

Tekbir getiren grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Tekirdağ'da da Namık Kemal Üniversitesi Tatbikat Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya

Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami'de kılınan cuma namazında okunan hutbede zulümle abat olunamayacağı belirtildi.

İslamiyet'in barış ve esenlik, adalet ve merhamet dini olduğu ifade edilen hutbede, İslam'a göre bütün insanların din, can ve mal dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedildi.

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalara değinilen hutbede, saldırıların son bulması gerektiği ifade edildi.

Hutbede ayrıca kardeşlik hukukunun canlı tutulması gerektiği vurgulanarak, Filistinlilere maddi ve manevi desteklerin esirgenmemesi gerektiği kaydedildi.

Cuma namazının ardından cemaat, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Düzce

Düzce'de cemaat cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Cedidiye Camisi önünde toplananlar, tekbir getirerek savaş karşıtı sloganlar attı.

Filistin halkı için dua edilmesinin ardından bölgede yaşanan sivil katliamının sonlanması için çağrıda bulunuldu.

Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Ali Molla Camisi'nde bir araya gelen bazı STK üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kıldı.

İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, namaz öncesi yaptığı konuşmada, silahsız, masum Filistinlilerin yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden öldürüldüğünü söyledi.

Filistinlilere yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış gibi hissettiklerini ifade eden Kütükçü, üzgün olduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Filistinliler için dua eden katılımcılar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Bolu

Bolu'da Kadı Camisi önünde bir araya gelen cemaat, cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Namaza katılan Bolu İHH İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Koçak, İsrail'in katliamlarının devam ettiğini söyledi.

Dünyanın buna seyirci kaldığını belirten Koçak, "Bugün ümmetin en güçlü sesi Türkiye'nin her yerinden dualarımızı oradaki kardeşlerimize göndererek onların ve mazlumların yanında olduğumuzu haykıracağız." dedi.

Namazın ardından dua edildi.

Kocaeli

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından Kocaeli İzmit ilçesi Fevziye Camisi'nde düzenlenen "Filistin için kıyamdayız" programına, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık okudu.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda sivilleri hedef alarak sistematik bir biçimde öldürmek suretiyle savaş suçu işlediğini söyleyen Yaşlık, "İsrail son günlerde uyguladığı su ve elektrik kesintileriyle ablukanın boyutunu insanlık dışı bir seviyeye ulaştırdı. Bunlarla yetinmeyerek Gazze'nin birincil insani yardım ihtiyaçlarının sağlanmasını dahi engellemektedir. Bu yasa dışı ablukanın son bulması için var gücümüzle sesimizi duyurmalı ve kardeşlerimizi yalnız bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşlık, Filistinliler için dua ettiklerini belirterek, "Her zaman onların destekçileri olacağımızı bildiriyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

Bartın

Bartın'da Şadırvan Camisi'nde cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Bartın Sivil İrade Platformu Sözcüsü Engin Üre, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Filistinli Müslümanların öz yurtlarında açlığa, zulme ve soykırıma mahkum bırakıldıklarını söyledi.

Üre, 16 yıldır abluka altında tutulan Gazze'nin haritadan silinmeye ve Kudüs'ün ele geçirilmeye çalışıldığını dile getirerek, "Platform olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu ve siyonist İsrail zulmünü lanetlediğimizi tüm yüreğimizle haykırıyoruz. İlk kıblemiz olan Kudüs özgür olana kadar da bunu haykırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Samsun/Sinop/Çankırı/Kastamonu/Çorum

İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi'nce Büyük Cami bahçesinde "Filistin'e destek, İsrail'i tel'in" adıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Cuma namazının ardından Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.

Sinop'ta cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Vatandaşlar, namazın ardından yaşamını yitirenler için dua etti.

Kastamonu'daki camilerde de cuma namazının ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tarihi Nasrullah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Çankırı'da Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cuma namazı sonrası hayatını kaybedenler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi.

Çorum'daki camilerde de cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Erzurum

Erzurum'da Lalapaşa Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen cemaat, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Grup daha sonra dağıldı.

Ağrı

Ağrı Sivil İnisiyatifince düzenlenen programda, cuma namazının ardından Meydan Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kemal Atmaca, İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle Filistinlilerin kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiğini belirterek "Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından grup, Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde slogan atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Kars

Kars'ta da cuma namazı sonrasında kentteki tüm camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Bazı vatandaşlar namaz sonrası Filistin bayrağı açtı.

Tunceli

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Merkez Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

Vatandaşlar, namaz sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Ardahan

Ardahan'da da Merkez Camisi'nde toplanan cemaat, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Iğdır

Iğdır'da ise Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Ehlibeyt Alimler Birliği Üyesi Zeki Tümay, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Vatandaşlar da çeşitli dövizler açarak İsrail aleyhine slogan attı.