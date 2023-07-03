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Filistin, İsrail'le olan tüm iletişimi kesti
03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:22:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:22:00

Filistin, İsrail'le olan tüm iletişimi kesti

Kaynak: AA

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Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırısına yanıt olarak Tel Aviv'le tüm iletişimi kesme kararı aldığını duyurdu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Ramallah'ta Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde düzenlenen olağanüstü toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Filistin yönetimi, Cenin'e yönelik saldırıya yanıt olarak İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurmayı da devam ettirme kararı aldı." ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca daha önce Ürdün'ün Akabe ile Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail'le varılan son anlaşmaların da "artık geçerli olmadığı" kaydedildi.

İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 50 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

Etiketler : Filistin yönetimi İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti İsrail-Filistin
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