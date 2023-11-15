Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi... Emine Erdoğan: Hiçbir ideoloji masumların canından değerli değil
Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "Hiçbir ideoloji, hiçbir siyasi menfaat, hiçbir ekonomik kazanç masum bir insanın canından daha değerli değildir. Tarihin vicdanı hiçbir dönemde zalimin yanında olmamıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı "Lider Eşleri Zirvesi"nde konuştu.
Emine Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
(İsrail'in Gazze Saldırıları) Hiçbir ideoloji, hiçbir siyasi menfaat, hiçbir ekonomik kazanç masum bir insanın canından daha değerli değildir. Tarihin vicdanı hiçbir dönemde zalimin yanında olmamıştır
İsrail Devleti'ne ve BM'nin daimi 5 üyesine sormak istiyorum. Bu vahşeti durdurmak için hangi kritik ölüm eşiğini bekliyorsunuz?
Bugün tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabasıdır
Ateşkes öncelikli hedefimiz olsa da nihai hedef değildir. Bütün dünyayı aynı sesle, Filistin'de ve İsrail'de kalıcı barışın sağlanmasın için çabalarımızı birleştirmeye çağıralım
Ayrıntılar geliyor...
- "Hiçbir ideoloji masumların canından değerli değil"
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