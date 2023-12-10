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Filistin esirler yaşadıkları işkenceleri anlattı: Ölümün kıyısından döndük
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10 Aralık 2023 Pazar 05:26:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 05:26:00

Filistin esirler yaşadıkları işkenceleri anlattı: Ölümün kıyısından döndük

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail askerlerinin Gazze'de alıkoyarak işkence ettiği Filistinli esirler, yaşadıkları dehşet dolu insanlık dramını anlattı.

İsrail ordusu Gazze'deki işgalini genişletirken, basında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin elleri kelepçeli görüntüsü yer almıştı.

Hatta İsrail devlet televizyonu KAN'ın 7 Aralık'taki haberinde, İsrail ordusunun, o tarihe kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoyduğu bilgisi yer almıştı.

İsrail tarafından Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı dün sabah saatlerinde kamyonlara bindirilerek Gazze kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında salıverildi.

Ambulanslarla Aksa Şehitleri Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Filistinlilerin, ellerinin numaralanmış olduğu ve çok bitkin oldukları görüldü. Filistinliler, gördükleri işkence ve çektikleri açlık nedeniyle ölümün kıyısından döndüklerini kaydetti.

Etiketler : israil işgal gaza işkence filistin dramı
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