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17 Ekim 2023 Salı 22:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 22:30:00

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan hastane katliamı açıklaması: "Bu savaş suçudur"

Kaynak: AA

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasının savaş suçu olduğunu söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasını "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Bakanlığın Facebook hesabından, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almak suretiyle "savaş suçu" işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Etiketler : Gazze saldırısı savaş suçu El-Ehli Hastanesi
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