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05 Mart 2024 Salı 22:03:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 22:03:00

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Türkiye vurgusu: Filistin davasına sürekli destek ötürü müteşekkiriz

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'nin Filistin ve Gazze konusunda her zaman desteğini esirgemediğini belirterek, “(Türkiye'nin) Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'nin Filistin ve Gazze konusunda her zaman desteğini esirgemediğini belirterek, "(Türkiye'nin) Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

"Filistin'e uluslararası koruma sağlanmalı"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Erdoğan'la görüşmesinde detaylı bilgilieri ilettiğini söyleyerek ,"Çok zor şartlarda halkımıza ve davamız açısından çok zor bir dönemde tekrar bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son gelişmeye dair detaylı bilgileri ilettim. İsrail'in halkımıza yönelik sürdürmüş olduğu soykırım ve katliama, Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs'te işlemiş olduğu suçlara ne yapılabilir konusunu ele aldık." dedi.

"İSRAİL YARDIMLARIN GAZZE'YE GİRMESİNE ENGEL OLUYOR"

İsrail'in her türlü yardımı engellediğine değinen Abbas, "İsrail, insani yardımların Gazze'ye girmesine engel oluyor. İsrail işgal devleti her türlü vahşeti orada yürütmektedir. Batı Şeria, Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallara karşı pervasızca saldırılarını devam ettirmektir. İsrail'in bu tutumundan dolayı ve Mescid-i Aksa'ya saldırıda bulunmaları görünen bir hal hale gelmiştir. Filistin'e uluslararası korumanın sağlanması için çabaların güçlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN'İN BM'DE DAİMİ ÜYE OLMALI"

Filistin'in uluslararası konumunun sağlanma çabalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Abbas, "Arzuladığımız şey Filistin'in BM'de daimi üyeliğe sahip olması, Güvenlik Konseyi'nin kararıyla böyle bir durumun ortaya çıkması arzuladığımız bir şeydir ve özellikle Batı ülkeleri Filistin'i tanımalıdırlar. Bu çabalar bağlamında Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz. Filistin halkının Gazze'den, Batı Şeria'dan bir şekilde tehcir edilmesini kabul etmiyoruz. İsrail bunu yapmak istiyor. Oraları tamamıyla yakıp yıkmak suretiyle bu projesini hayata geçirmek istiyor." dedi.

"GAZZE, FİLİSTİN TOPRAKLARININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Gazze, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. İşgal devletinin planlarının kabulü mümkün değildir. Gazze'nin ve Kudüs'ün Filistin devletinden ve Batı Şeria'dan bölünmesi mümkün değildir. Barış ve güvenlik sadece İsrail işgalinin son bulmasıyla mümkündür. Filistin başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet olma hakkı vardır.

Bizler Filistin toplumunun bileşenlerini ve tüm kesimlerini bir araya getirmek için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Siyasi program bağlamında uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmek Filistinlileri bir araya getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı sizlere ve kardeş Türkiye halkına selamlarımı ve teşekkürlerimi belirtmek istiyorum.

Türkiye'nin Filistin halkına yönelik göndermiş olduğu, Gazze'ye göndermiş olduğu yardımlardan dolayı en içten minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Türkiye tarihi sorumluluğuyla Filistin ve Filistin halkına karşı bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir. Şu andan 120 binden fazla Filistinli yaralı ve ölümüz var. Batı Şeria'da da aynı şekilde İsrail katliamlarına devam etmektedir."

Etiketler : Filistin TÜrkiye mahmud abbas Başkan Erdoğan gazze
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