Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerine soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında, sarf ettiği sözleri nedeniyle eski CHP Milliletvekili Fikri Sağlar hakkında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' veya 'Aşağılama' suçundan, re'sen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fikri Sağlar hakkında, "türbanlı hakim" açıklaması nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma başlattı.
AA'da yer alan haberde başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir televizyon kanalında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli." şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.
Sağlar'ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
- Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerine soruşturma
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