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20 Şubat 2024 Salı 09:42:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 09:42:00

Feyza Altun Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Kaynak: IHA

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Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan Feyza Altun, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Etiketler : feyza altun tutuklama hakimlik
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