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23 Eylül 2020 Çarşamba 12:04:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 12:04:00

Fetullahçı terör örgütünün avukatlık yapılanmasına operasyon! 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kaynak: İHA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 15 şüpheli için ev hapsi, 23 şüpheli için ise imza yükümlülüğü adli kontrol şartı kararı verildi.

IHA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Eylül’de FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütle bağlantısı tespit edilen 60 şüpheli için Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı vermişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 39’u tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, biri ihraç hakim olmak üzere 6 avukatın tutuklanmasına hükmederken, 15 şüpheli için ev hapsi, 18 şüpheli için ise imza yükümlülüğü adli kontrol şartı kararı verdi.

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