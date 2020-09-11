FETÖ'ye büyük şok! Operasyon haberleri peş peşe geldi
FETÖ'nün avukatlık ve TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon düzenlendi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TSK YAPILANMASINA OPERASYON
İstanbul merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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