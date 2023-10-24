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24 Ekim 2023 Salı 11:46:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 11:46:00

FETÖ'ye 77 ilde "Kıskaç" operasyonu: 611 gözaltı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 77 ildeki "Kıskaç" operasyonlarında, 611 zanlının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın üzerine acımasızca ateş açan, Meclisi bombalayan ve sınav sorularını çalanları affetmeyeceklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM), Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinasyonunda, MİT Başkanlığının desteğiyle Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 77 ilde, FETÖ'ye yönelik eş zamanlı "Kıskaç" operasyonlarının düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, 611 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, operasyonlarda yakalananlar arasında terör örgütünün il, eğitim ve finans yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlerin de bulunduğunu kaydederek, "Gaybubet evlerinde saklanan, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan, yardım eden, ByLock kullanıcısı veya içeriklerde adı geçen, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen şahıslar tespit edildi." ifadesini kullandı.

Söz konusu zanlıların, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport kullandıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Örgüte öğrenci kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıkları, bu çalışmalarda öğrenci ve ailelerini not ederek örgüt üst yönetimine raporladıkları, öğrenci evleri açarak ev abisi, ablası ve bölge talebe mesulü görevlendirdikleri, illere eğitim danışmanı, ilçe, esnaf sorumluları ve muavenet mesulleri görevlendirdikleri, yeniden kamuya ve askeri okullara öğrenci yerleştirebilmek adına evler açarak ders çalıştırma faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt içerisinde kopmaları engellemek adına izdivaç-katalog evliliklerini devam ettirdikleri, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü şahısların etkin pişman olmalarını ve ailelerinin örgütten kopmalarını engellemek için örgüt paralarını ailelere aktardıkları, finansal yapılanma kapsamında gizliliğe önem vererek, kamera olmaması nedeniyle örgüte ait paraların dağıtımını halka açık yerlerde ve AVM'lerin lavabolarında elden teslim ettikleri belirlendi."

Etiketler : ali yerlikaya kıskaç operasyonu bylock fetö
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