14 Temmuz 2020 Salı 09:48:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 09:50:00
FETÖ/PDY'nin 'adalet mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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