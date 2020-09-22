FETÖ/PDY firarisi vergi müfettişi gardıropta saklanırken yakalandı
Kaynak: IHA
FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, firari olarak aranan eski vergi müfettişi gardıropta saklanırken yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
TEM ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden aranan firari şahıslara yönelik düzenlenen bir diğer eş zamanlı operasyonda ise 1’i eski vergi müfettişi olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda firari olarak aranan eski vergi müfettişinin gardıropta saklanırken yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülen 14 şüphelinin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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