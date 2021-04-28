FETÖ'nün yeniden yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, örgütün kadın yapılanmasındaki önemli isimlerinden "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, "resmi belgede sahtecilik suçundan" da 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanık Nahit Ören, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, sanıklar Adem Gökçe ve Refigül Aykış aynı suçtan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası aldı. Gökçe, ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Tutuksuz sanıklardan Hatice Gökçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Safiye Güler ile Özlem Tosun da aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapse mahkum edildi.