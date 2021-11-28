FETÖ'nün yazışmaları ortaya çıktı: 'İnşallah'lı rüşvet ağı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), kendi üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığına ilişkin yazışma ve tape kayıtları ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker ile 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "rüşvet vermek", "gizliliği ihlal" ve "suçluyu kayırma" suçlarından mahkumiyetine ilişkin hükmün gerekçesini yazdı. Kararda, Şeker'in başında olduğu şebekenin rüşvet karşılığında örgüt üyelerinin soruşturma bilgilerini nasıl sızdırdıkları, tape kayıtları, yazışmalar, itiraf içeren sanık beyanları ile teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller ışığında anlatıldı.

SORGULAMA ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Buna göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkilileri, 1 Temmuz 2016 ile 15 Ocak 2019 arasında, Malatya Doğanşehir Adliyesi'nde terör suçları kapsamındaki soruşturma ve yakalamalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığını fark etti. Yetkililer, yakalama bürosu yetkisiyle 8 bin 918, ilamat ve infaz bürosu yetkisiyle 5 bin 781 olmak üzere 14 bin 699 sorgulama yapıldığını saptadı.

Bu işlemin 9 bin 830 farklı kimlik numarasıyla gerçekleştirildiğini belirleyen yetkililer, sorgulama yapılanlardan 28'inin PKK, 2'sinin DHKP-C, 4'ünün MKP, kalanların ise FETÖ bağlantılı kişiler olduğunu ortaya çıkardı.

KATİP İZLENDİ, AVUKATA ULAŞILDI

Usulsüz sorgulamalara ilişkin hazırlanan rapor üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden usulsüz blok sorgulamaların yapıldığı bilgisayarın, Doğanşehir Adliyesi katiplerinden sanık Nazif Gürkan Şen'e ait olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan Şen'in, birlikte görev yaptığı savcıların e-imzalarıyla usulsüz sorgulama yaptığı anlar, büroya yerleştirilen kameralarca kaydedildi. Rüşvet karşılığında Şen'e usulsüz sorgulama yaptıranların, elebaşı Gülen'in avukatı Adnan Şeker, kardeşleri Yaşar ve Musa Şeker ile avukatlar Hilal Kamacı ve Betül Fırat oldukları belirlendi.

SORGULAMA BAŞINA 300 EURO

Dosyadaki beyanlara göre, sanık Şen, nişanlısı avukat Hilal Kamacı aracılığıyla Adnan Şeker ile tanıştı. İkilinin yaptığı anlaşma gereği Şen, hakkında yakalama kararı olan FETÖ'cülerin sorgulama ekran görüntülerini 50 lira karşılığında Adnan Şeker'e WhatsApp üzerinden göndermeye başladı. Şen'in 10 bin 815 lira olan banka hesabı, sorgulamalardan sonra 548 bin 665 liraya çıktı.

Şeker kardeşlerin de, hakkında yakalama kararı olup olmadığını öğrenmek için kendilerine başvuran FETÖ'cülerden 400 lira, yurt dışındaki örgüt üyelerinden ise 300 euro aldıkları belirlendi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜYLE İLTİCA

Adnan Şeker, Şen ile irtibatının deşifre olmaması için "patates hat" olarak bilinen başkasının adına kayıtlı hatlar üzerinden iletişim sağladı. Şeker'in, kimlik numaralarının bulunduğu listeyi WhatsApp üzerinden Şen'e gönderdiği, Şen'in de kimlerin yakalama kararı olduğunu ya da hakkında soruşturma açıldığını UYAP ekran görüntüsüyle bildirdiği tespit edildi. Bu şekilde hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen örgüt mensuplarının, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı. Firarilerin, yakalama kararını gösteren ekran görüntüsü ile kaçtıkları ülkelere iltica başvurusu yaptılar.

'SAVCI ÖĞRENİRSE KÖTÜ'

Sanıkların telefon mesajlarına göre, Adnan Şeker FETÖ'den tutuklandıktan sonra sorgulama işini kardeşi Yaşar Şeker sürdürdü. Yaşar Şeker, 'Ömer' kod adını kullandığı WhatsApp hesabından, 15 Ekim-29 Kasım 2018 tarihlerinde Şen'e 212 kişinin sorgusunu yaptırdı. Aynı tarihlerde Adalet Bakanlığının yoğun sorgulama gerçekleştirilen bilgisayarın kime ait olduğunu sorması üzerine paniğe kapılan Şen, Yaşar Şeker'i uyardı.

Şeker ile Şen arasında 29 Kasım 2018›de geçen yazışmalar şöyle:

Şen: "Abi sorguları bir süre durduralım, Bakanlıktan bilgisayar sordurdular. Sıkıntı olabilir. Mesajları sileceğim."

Şeker: "Konuştuğumuz şeyleri arkadaşlara sordum. Arkadaşlar, 'şikayet edecek arkadaş yok, kaç aydır bu işi yapıyoruz' dediler. Zaten sorgusu yapılan arkadaşlar yurt dışındalar çoğu. Böyle bir şey yapmazlar çünkü bu görüntüler çok yardımcı oluyor, öyle bir şeye kalkışmazlar."

Şen: "Çok garip ya, o zaman geriye tek bir ihtimal kalıyor, çok sorgudan bir tespit oldu.»

Şeker: "Bilgi akışı bir tek o savcının ekranından mı yapılıyor o adliyede?»

Şen: "Evet ama neden bir şey yapmadılar ya da yapacaklar mı?»

Şeker: "Savcı beyin haberi var mı? Sorgu yapıldığını biliyor mu?»

Şen: "Yok canım bilmiyor. İşte öğrenirse kötü. Ki eğer bildirirlerse öğrenecek. Sorgu yapılan ekran onun, yapılan bilgisayar da benim. Olay olurum Türkiye'de."

RÜŞVETİN BELGESİ YAZIŞMALAR

Bakanlığın girişimi üzerine Şen sorgulamalara ara verdi; iki hafta sonra Şeker'e "Tamam sen etrafa duyur, pazartesiye kadar bir sayı al, pazartesi bakalım kaçla başlıyoruz" mesajı yazarak, işleme yeniden başlayacağını bildirdi.

Şeker de telefon hattının değişmesini isteyen Şen›e yeni hat ve bir miktar para gönderdiğini yazdı.

İşte o yazışmalar:

Şeker: "Sana emanetlerle beraber hat gönderdim, alabildin mi?"

Şen: "Geldi hat çok teşekkür ederim. Emanetleri de aldım çok sağ ol."

Şeker: "Tamam ben de bugün numaramı değiştireceğim, ikimiz aynı anda yapalım. Güzel günlerde kullan inşallah, bereketli olsun. Daha fazlasını kazanmak dileğiyle."

'GÜLE GÜLE KULLAN İNŞALLAH!'

Diğer bir yazışmada, Şen'in rüşvet paralarını nişanlısı avukat Hilal Kamacı üzerinden aldığı bilgisi yer aldı:

Şeker: "Abi hesap şöyle 97X50 = 4850 TL. Hazır kardeşim, Hilal hanım ofiste değilmiş, yarın ileteceğim. Emanetin hazır. Güle güle kullan inşallah."

Şen: "Sağol abi, sen de güle güle kullan, azalttı şu iş (Adalet Bakanlığı incelemesi) bizim karı ama ilgin için teşekkürler."

FETÖ AVUKATLARI İŞİN İÇİNDE

Ayrıca Şeker kardeşler aracılığıyla usulsüz sorgu yapanların arasında, FETÖ davalarına bakan avukatların da bulunduğu yazışmalara yansıdı.

Avukat M.A'nın müvekkilleri için yaptırdığı her sorgu için Şeker'e 200 lira verdiği mesajlarda yer aldı. İkili arasında 30 Kasım 2018'de geçen yazışmada, M.A'nın şu ifadeleri dikkat çekti: "Bu dönem benim 37 tane sorgum var. 37x200: 7400. Ayrıca Adnan abi, 3 tane yazıyı doğrudan bana göndermişti. 'Parasını da sen al' demişti. Bu 3 yazıdan dolayı 600 alacağım var. Siz de bu 3 yazıyı ilgili kişilerin listesine yazın ve tahsil edin. Son hali ile size borcum 7400-600: 6800. Yazıların hesabını da yaptıktan sonra kalanı size ödeyeyim inşallah. Yazı listesi de şöyle (...) Toplam: 76 adet yazı."

32 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Kararda, yargılama sonucunda sanıkların FETÖ'nün hiyerarşik yapısında yer aldığı, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, bu nedenle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin sabit olduğu vurgulandı.

Adnan Şeker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, "zincirleme şekilde rüşvet vermekten" 17 yıl 6 ay, "gizliliği ihlalden" 2 yıl 6 ay ve "suçluyu kayırmadan" ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçlardan Nazif Gürkan Şen 32 yıl 1 ay, Hilal Kamacı 34 yıl 4 ay 15 gün, Yaşar Şeker 29 yıl 4 ay 15 gün, Musa Şeker 28 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Başka bir mahkemede FETÖ'den yargılaması süren avukat Betül Fırat da "gizliliği ihlalden" 2 yıl 6 ay, "suçluyu kayırmadan" 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.