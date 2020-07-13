FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargısal darbeye teşebbüs girişimi olarak kabul edilen 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla mahkemelerde yapılan yargılamalarda birçok ünlü isim de sanık veya şüpheli olarak yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ/PDY üyelerinin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsünün üzerinden 4 yıl geçerken, örgüte yönelik açılan davalar ve soruşturmalarda sanık veya şüpheli olan iş insanları, gazeteciler, polisler ve futbolcuların bulunduğu ünlü isimler de gündemde yerini aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, iş dünyasında yer alan bazı ünlü isimler FETÖ kapsamında yargılandıkları davalarda ceza aldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan iş insanı Ömer Faruk Kavurmacı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında da, FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Koza İpek grubu

FETÖ'nün finans kaynaklarından olan firari örgüt yöneticisi Hamdi Akın İpek'in şirketi Koza İpek Holding'e ilişkin Ankara'da açılan davada, firari İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezası ve 22 kez Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Toplamda İpek'e, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası verildi.

Davanın sanıklardan Akın İpek'in annesi Melek İpek ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e, SPK Kanunu'na muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100 lira para cezası kesildi.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "casusluk" ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından soruşturma yürütülüyor. Kavala, soruşturma kapsamında "askeri veya siyasal casusluk'' suçundan tutuklu bulunuyor.

FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz da, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Boydak ve Dumankaya grubu

Eski Boydak Holding yöneticilerine yönelik davaya bakan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi.

İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum atadığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahipleri Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın görülmesine ise devam ediliyor.

Polisler hakkındaki davalar

FETÖ'nün gerçekleştirdiği kumpaslarda etkin rol oynayan ve bu konuda birçok dava açılmasına neden olan bazı polis müdürleri hakkında da soruşturma yürütüldü.

Eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in, Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan da çeşitli hapis cezalarına çarptırılması talep edildi.

Akyürek ayrıca, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında da "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 18 yıl, "usulsüz dinlemeden" 7 yıl 10 ay 15 gün, "resmi belgede sahtecilikten" 12 yıl 13 ay 15 gün, "belgeleri hukuka aykırı yok etmek" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ali Fuat Yılmazer de "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Hakkında birçok dava bulunan Ali Fuat Yılmazer, "tahşiyecilere kumpas" davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "iftira" suçundan 16 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Sanık Yılmazer ayrıca, "yasa dışı dinleme", "Futbolda şike kumpası", FETÖ'nün "MİT kumpası", Selam Tevhid'de Kumpas, FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı" davalarında benzer suçlardan yargılanıyor.

Takipsizlikle sonuçlanan "17 ve 25 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle açılan her iki davada yargılanan eski emniyet müdürü Yakup Saygılı'nın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 172 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çok sayıda gazeteci yargılandı, ceza aldı

FETÖ kapsamında açılan davalarda tanınan çok sayıda gazeteci de yargılandı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Ankara'daki "FETÖ/PDY çatı davası"nda "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Karaca, "tahşiyecilere kumpas" davasında "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 31 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Firari gazeteci Adem Yavuz Arslan'ın ise yargılandığı Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, "ağırlaştırılmış müebbet", "müebbet" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Gazeteci Ercan Gün'ün de aynı dava kapsamında "ağırlaştırılmış müebbet" ile "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın müdürü firari sanık Ekrem Dumanlı'nın da Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, "ağırlaştırılmış müebbet", "müebbet" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"Futbolda şike kumpası" davasında da 35 yıldan 78 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Dumanlı'nın, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle görülen FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası kapsamındaki dosyası da ayrıldı.

Firari gazeteci Emre Uslu'nun da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası kapsamındaki dosyası ayrılırken, Uslu hakkındaki, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edilen dosyası da ayrı bir esas üzerinden devam ediyor.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara bağlanan davada firari olduğu için dosyası ayrılan eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Aynı dava kapsamında firari olduğu için dosyası ayrılan gazeteci İlhan Tanır'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Can Dündar'ın, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması kapsamında da "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtayca 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan hüküm kurulması gerekçesiyle bozulmuştu. Yerel mahkemede yeniden görülen dava sürecinde Dündar'ın dosyası ayrıldı.

Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay hapis

Gazeteci Ahmet Altan, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Gazeteci Nazlı Ilıcak'a ise aynı dava kapsamında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanıyor. Zaman gazetesi eski yazarları hakkında FETÖ kapsamında açılan davada gazeteci Mümtazer Türköne ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10,5 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni de ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanıyor.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan sanık Atilla Taş'ın, ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası da Yargıtayca bozuldu.

"Fuatavni" hesabının kurucusu olduğu iddia edilen firari gazeteci Said Sefa'nın da FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dosyası ayrıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ise 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Komedyen Atalay Demirci de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün futbol yapılanması

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski futbolcu Zafer Biryol, antrenör İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırıldı.

Aynı davada yargılanan 3 futbolcu da duruşmalardaki beyanları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezası aldı.

"Futbol yapılanması"na yönelik davada yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Aynı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski futbolcu Arif Erdem'in dosyası ise firari olduğu için ayrıldı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni sanık Ali Avcı'nın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.