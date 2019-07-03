FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda daha önce görevlerinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıklarını tespit ettiği daha önce görevlerinden ihraç edilen A.K, K.K, M.Ç, İ.Ş, M.Ç, S.Ö. ve M.S.P'yi Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA
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