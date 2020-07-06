FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 6'sı yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 eski askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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