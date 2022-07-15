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15 Temmuz 2022 Cuma 22:49:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 22:49:00

FETÖ'nün terör çiftliği: Pensilvanya'da FBI'ın koruması altındalar

Kaynak: AA

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FETÖ'nün elebaşı 23 yıldır ABD'de 400 dönümlük çiftlikte yaşamını sürdürüyor. Peki, ABD'de hayatını sürdüren örgütün üst düzey yöneticileri kimler, ABD'nin kucak açtığı FETÖ, ne gibi faaliyette bulunuyor? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye'den 8 bin kilometre uzaktaki 400 dönümlük arazinin üzerinde çok sayıda villa var.

Hayatlarını burada, FETÖ elebaşının dizlerinin dibinde sürdürüyorlar.

Hepsi silahlı terör örgütü yöneticisi. Üstelik FBI koruması altındalar.

Burası Pensilvanya...Fetullahçı Terör Örgütü'nün yönetildiği yer.

FETÖ elebaşı 23 yıldır Pensilvanya'da. Bu durum örgüt üyeleri için motivasyon kaynağı. Öyle ki, firarilerden önemli isimler de ABD'ye kaçtı...

ABD'YE KAÇAN FETÖ'CÜLER

Güvenlik FETÖ için, daha da önem kazandı. Zira ellerinde yüzlerce masumun kanı var. Çiftlik civarındaki evleri satın alıyorlar. Çevre sakinleri bu duruma tepkili.

Örgüte ait gazetenin genel yayın yönetmeni olan Ekrem Dumanlı, FETÖ'nün medya tetikçisi oldu ve hala tetikçiliğe devam ediyor. Dumanlı şu an New Jersey'de yaşıyor.

Medya sorumlusu Tuncay Opçin, Emre Uslu olarak bilinen Emrullah Uslu, Güvenlik teşkilatlarının gizli sorumlularının bağlı olduğu Ahmet Kara, Fuat Avni mahlaslı hesabın yöneticisi Aydoğan Vatandaş, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesi ve Hakan Şükür... Hepsi firari ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kucağındalar.

FETÖ'NÜN LOBİ FAALİYETLERİ

Yolsuzluk ve illegal faaliyetler...

FETÖ bunu maskelemek için iki yöntemi benimsedi. Türkiye karşıtı lobiler ile kirli ilişki kurdu. Özellikle Ermeni ve Yunan lobileriyle iş tuttu. Kongreye gönderilecek isimlere de yüklü bağış yaptı. Amaç, 15 Temmuz sonrası Amerika'da tutunmak ve Örgüt için pozitif imaj sağlayabilmek.

Enes Kanter de o imaj için kendini paralayanlardan.

FETÖ'yü "şirin ve mağdur" göstermek için yapmadığı kalmadı. Times meydanında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine ilan bile veren Kanter, Örgütün ABD'deki sözcüsü oldu.

FETÖ'NÜN ABD'DEKİ FİNANS KAYNAĞI

Kongrede Türkiye aleyhine imza kampanyalarında da ön sırada o vardı. Kanter, FETÖ elebaşını kutsamaya devam ediyor.

ABD'deki finans kaynağı da bilindik yöntemle sağlanıyor.

Charter okullar önemli finans kalemi. Yüzlerce okuldan 800 milyon dolar gelir elde ediyor. FETÖ, elemanlarını da bu okullarda istihdam ediyor.

Türkiye'de kara propagandanın kompedanı olarak biliniyorlardı.

FETÖ ELEBAŞININ İADE SÜRECİ

Amerika'da da durum farklı değil. Sözde düşünce kuruluşlarıyla konferans düzenleniyor. Türkiye nefretlerini kusanlar ise siyasetçi, yazar, sanatçılar oluyor.

Ankara, FETÖ ele başının iadesini istiyor. Bunun için binlerce sayfalık dosyalar hazırlandı. ABD Adalet Bakanlığına gönderildi. Yalnız bakanlık dosyaların hiçbirini mahkemeye göndermedi.

Bugün Washington ile ilişkilerde en büyük sorun FETÖ. Zira Türkiye FETÖ'cülerin Amerika'da korunmasından rahatsız. NATO müttefikinin iade etmemesi güven bunalımına neden oluyor.

Etiketler : türkiye FETÖ elebaşı NATO müttefiki
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