FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına nefes almak yok!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Edinilen bilgiye göre, ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı 58'i muvazzaf toplam 68 asker şahıs (1'i Üsteğmen, diğerleri Astsubay) hakkında 21 Temmuz günü eş zamanlı yakalama ve gözaltı talimatı verildi. 24 Temmuz günü ise şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Sabah'ın haberine göre, Operasyonda şüphelilerden 63'ü gözaltına alındı. İşlemler ardından 1'i değişen delil durumuna göre kolluk biriminden serbest bırakılırken 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel faaliyet ve mensuplarını deşifreye elverişli faydalı beyanda bulunduklarından bahisle kolluk biriminden serbest kaldı.

İşlemleri peyderpey tamamlanarak tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimlikleri'ne sevk edilen 56 şüpheliden 47'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şüphelinin firari durumda olduğu öğrenildi.

KASIM-TEMMUZ ARASINDA 8 DEV OPERASYON

Bilindiği gibi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar yürütüldü.

1112 YAKALAMA VE GÖZALTI KARARI

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM TEM Dairesi Başkanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda oluşturulan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da kullanılabilen ülke geneli ankesörlü/ kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen asker şahıslara yönelik 8 ayrı ana grup operasyon (19 Kasım 2019 ile 21 Temmuz 2020 arasında) ve ayrı muhtelif tarihlerde yapılan tekil nitelikteki yakalama- gözaltı işlemleri sonucunda bin 112 yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Bu şahıslardan 756'sı muvazzaf, 340'ı muvazzaf olmayan asker şahıs, 16'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi…

551 TUTUKLAMA

Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 551'i tutuklandı. 162 şüpheli faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldı. 283 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri'nce ilk kez Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları/ etkin pişmanlıktan yararlanma ihtimali/ delil durumu/ mükerrer soruşturma/ sağlık durumu vb. nedenleriyle adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

15 şüpheli diğer nedenlerle (sonradan değişen delil, sağlık durumları vb nedenler) kolluk biriminden serbest bırakılırken 18 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatları iptal edildi. 93 şüpheli firari durumda…