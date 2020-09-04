  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4529
  • Euro
    8,7942
  • Altın
    459,8540
İstanbul
20 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar
AK Parti Sözcüsü Çelik: AA çalışanlarının hedef gösterilmesi barbarlık
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Karantinada olması gerekirken dışarı çıkan genci ailesi polise ihbar etti
Ankara-Niğde Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı
THY'den flaş hamle! Yüzde yüz iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor
Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de son 24 saatte bin 100 kişi daha hayatını kaybetti
Arjantin basını Messi'nin Barcelona'da kalacağını iddia etti
Dinimize yönelik aşağılık ifadeler kullanan şahıs gözaltına alındı
Aleyna Tilki hastanelik oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan idam cezası açıklaması
8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuruları uzatıldı
Oyuncak dükkanında ele geçirildi! Tam 2 ton 290 kilogram
Narkotik köpeği 100 kilo eroin buldu!
Otobüse maskesiz alınmayınca şoförü yumrukladı
Yağmura rağmen Cuma Namazı yoğunluğu!
Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Bakan Varank'tan 'TEKNOFEST' açıklaması: Gençlerimizle gurur duyuyoruz
Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi paylaşımı
TEKNOFEST'te gençler roketlerini büyük bir heyecanla ateşledi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Bursluluk sınavı yarın yapılıyor
19 yaşındaki genç kızın acı ölümü! Paylaşımındaki sözleri dikkat çekti
Avcılar'da dehşet anları! Polis alarma geçti
04 Eylül 2020 Cuma 18:16:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 18:16:00

FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar

Kaynak: AA

ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sorularını sızdırmasına ilişkin davada, aralarında kurum personelinin de bulunduğu 4 sanığa, 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını, sınav sorularının sızdırılmasında herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü.

Avukatların beyanı ile sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme başkanı Abdullah Fırat Gedik, ÖSYM'de örgüt mensubu bir kısım personelden sorumlu olduğu belirtilen sanık Mehmet Dönmez'i, "Silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sınav sorularının sızdırılması faaliyetine doğrudan iştirakine ilişkin kati bir tespit bulunmayan Dönmez, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat etti.

ÖSYM'de görevliyken sınav sorularının güvenliğinden de sorumlu olan sanık Muhammet Emin Akçelik, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Yaptığı sanal sunucu vasıtasıyla, SIR cihazına aktarılması sırasında ÖSYM sorularına ilişkin verilerin bir kopyasının alınıp, örgüte sızdırılmasını sağladığı anlaşılan Akçelik'e, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından da 6 yıl 3 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Eski ÖSYM çalışanı sanıklar İbrahim Cem İlman, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 4 ay, İbrahim Pektaş ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

İlman ve Pektaş, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat ettiler.

Mehmet Dönmez ve Muhammet Emin Akçelik'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını karar verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER