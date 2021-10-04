4 yıldır firariydi... FETÖ'nün mahrem imamı yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün firari mahrem imamını Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, firari FETÖ üyelerinin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, 4 yıldır firari olan "Erhan" kod adlı Ergun Bildik'in Yenimahalle'deki bir evde saklandığını tespit etti.

Söz konusu eve giriş çıkışları takibe alan ekipler, şüphelinin yakalanmamak için kılık değiştirdiğini ve sahte kimlik kullandığını belirledi. Ekiplerin öğle saatlerinde yaptığı baskında Ergun Bildik gözaltına alındı ve sahte kimliğine de el konuldu.

Şüphelinin, örgüt üyesi eski emniyet üst düzey yöneticileri ile "sohbet" toplantılarına katıldığı tespit edildi.