  • BIST
    1360.76
  • Dolar
    8,1581
  • Euro
    9,7085
  • Altın
    452,7900
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rezalet sonrası emniyet harekete geçti! Hepsi tek tek tespit ediliyor
Sanayi üretim endeksi yüzde 8,8 yükseldi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terör örgütünün sonu gelmiştir
Hasretliği dindiren tatil
13. sene öpücüğü
Kaybedilen değerlerimiz eski filmlerde
Sefirin Kızı MIPCOM'a hazır
Gözler Kabine'de! Tam kapanma olacak mı?
Fashion Week'te 3 boyutlu sezon
FETÖ'nün Mahrem imamı 900 kişilik 'X' listesini itiraf etti
Fransa, açıkça Lübnan'ın içişlerine karıştı!
Körfez uzlaşısı sonrası bir ilk
Orta Doğu'nun en büyük tarak gemisini filolarına kattılar
Pentagon'dan çok konuşulacak itiraf! Görüntüler doğrulandı
Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı!
Ramazan'da bağışıklığı güçlü tutacak tüyolar
Günlük burç yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Alerji, bu aylarda en yüksek seviyeye ulaşıyor
Kovid-19 ve kalp hastalığı, birbirinin şiddetini artırıyor
BU VİRÜSÜN TEDAVİSİ 2 YIL
PARKİNSON ERKEKLERDE DAHA FAZLA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu
Vaka ve vefat sayısında artış
13 Nisan 2021 Salı 11:12:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 11:12:00

FETÖ'nün Mahrem imamı 900 kişilik 'X' listesini itiraf etti

ABONE OL

FETÖ'nün mülkiye yapılanması soruşturmasında ifade veren mahrem imam M.B., aralarında vali, vali yardımcısı ve kaymakamların da yer aldığı 900 kişilik ‘X' listesini deşifre etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanması soruşturmasında ifade veren mahrem imam M.B., 52 vali yardımcısı ve kaymakamla yaklaşık 900 kişinin isminin bulunduğu 'X' listesini deşifre etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan M.B. ifadesinde kaymakam ve vali yardımcılarının kendilerini belli etmemeleri için farklı cemaat toplantılarına ve sol grupların aktivitelerine dahil ettiklerini söyledi.

900 KİŞİLİK LİSTE

Yapılanmanın yönetim şemasını açıklayan M.B. Türkiye'de 2014'te örgütle bağlantısı olan vali, vali yardımcısı ve kaymakamın bulunduğu yaklaşık 900 kişilik bir liste olduğunu belirterek şunları söyledi:

Mülki idarecilerin tamamının bulunduğu bir liste vardı. Bu listeyi İçişleri Bakanlığı'nda görevli Ö.D. isimli şahıs, A.B'ye verirdi. Listede güncel olarak vali, vali yardımcıları ve kaymakamların genel bilgileri ile fotoğrafları vardı. Bu bilgiler Mehmet kod tarafından X listesine dönüştürülüyordu. Bir sütunda mülki idare amirlerinin görüşleri yazılır, örgüt mensubu ise X işareti koyulurdu.

Örgütten ayrılan veya mesafe koyanlar için ise 'ilgi grubu' anlamına gelen XX işareti konulurdu. İkinci sütunda ise amirlerin kişisel bilgileri ile mesleki bilgileri yer alıyordu. Kısa bir süreliğine bu listenin sorumluluğunu yaptım. Tahminimce listede X işaretli örgüt mensupları listenin yarısına yakındı. Liste yaklaşık 900 kişilikti. Türkiye'de bulunan o dönem vali, vali yardımcısı ve kaymakamların isimleri vardı"

15 TEMMUZ'UN ARDINDAN DÖKÜMANLAR İMHA EDİLDİ

Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale ve Nevşehir gibi illerin vali yardımcılarını ve kaymakamlarını deşifre eden M.B., "Mümkün olanların farklı cemaatler içerisinde bulunmaları ve bu cemaatlerin toplantılarına katılmaları, farklı görüşü benimseyenlerin hangi görüşe yakınsa bu yapının aktivitelerine katılması, sol görüşlü parti söylemlerinde bulunmaları yani 'renklendirme' yapılması istenirdi" diye konuştu. İletişimi operasyonel hat, büfe ve ankesörlü hatlar ile ByLock üzerinden gerçekleştirdiklerini kaydeden M.B., 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında örgüte ait haberleşme programı ve dokümanların bulunduğu bilgisayarını imha ettiğini ifade etti.

Etiketler : fetö imam liste deşifre
Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi

Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi
Artık yumurta çiftliği var

Artık yumurta çiftliği var
Her şey kızının hayalleri için

Her şey kızının hayalleri için
Gururlandıran hikayeler

Gururlandıran hikayeler
Tek ilaç moral!

Tek ilaç moral!
Popçu Simge'den yeni bir hit

Popçu Simge'den yeni bir hit
Yapımcılık sadece parayla yapılamaz

Yapımcılık sadece parayla yapılamaz
Tamirci tarafından dolandırılmış

Tamirci tarafından dolandırılmış
Yeşilçam, Türkiye'nin hayal fabrikasıydı

Yeşilçam, Türkiye'nin hayal fabrikasıydı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER