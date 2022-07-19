VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi
Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor
Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı
İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'nın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Mehmet Topal futbolculuk kariyerini sonlandırdı
Başbakan Erdoğan ile Reisi'den ortak açıklama
Kuzey Makedonya'nın AB ile ilişkilerinde yeni bir sayfa
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı başladı
Türkiye'den yerli hamle!
Körfez ülkeleri petrol üretiminde artış bekleyen Biden'ı Washington'a eli boş mu gönderdi?
Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 6,7 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı
Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı
Türkiye'de haziranda 150 bin 509 konut satıldı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
Başkan Erdoğan İran'da!
19 Temmuz 2022 Salı 11:46:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 11:46:00

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan Ankara ve Adana'da 15 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıkları, gaybubet evlerinde saklanan örgüt mensuplarının, istinaf veya Yargıtay aşamasında cezaları kesinleşmiş örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağladıkları bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Ankara'daki hücre evlerinde saklanan 13 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ünün cezalarının kesinleştiği belirlendi. Yakalananlardan 2'sinin mahrem yapılanmada yer aldıkları, 4'ünün, "emniyet ve askeri mahrem yapılanmada yönetici", diğer 7'sinin sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına dair haklarında beyan ve deliller bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler arasında, ihraç edilen bir TRT çalışanı, bir üsteğmen, bir komiser, bir polis memuru, bir de astsubay bulunduğu bildirildi.

FETÖ'ye yönelik aynı operasyonda ayrıca Adana'da faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 ihraç emniyet personeli de Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Etiketler : Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ TRT çalışanı
Baba özlemi

Baba özlemi
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi
Elimdeki belgeler adam yakar

Elimdeki belgeler adam yakar
Poptan arabeske

Poptan arabeske
Konser var dinlenme yok

Konser var dinlenme yok
4 diziyle İspanya'da

4 diziyle İspanya'da
Fiyatlar uçmuş

Fiyatlar uçmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX