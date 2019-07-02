FETÖ'nün Ergenekon kumpası üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'ndan yaman çelişki: Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan neden içerde?

Kılıçdaroğlu, bugün haftalık Meclis grup toplantısında CHP'li vekillere seslendi. Dün karara bağlanan Ergenekon davasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıçdaroğlu, bir yandan FETÖ'nün kumpası üzerinden hükümete yüklendi diğer yandan da Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hapiste bulunan FETÖ'nün medya ayağının önemli isimleri olan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın neden içerde olduğunu sordu. Seçimlerde HDP ile de gizli ittifak yapan CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu, yine terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in de suçsuz yere tutuklu olduğunu söyledi.



İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN O KONUŞMASI

NEDEN İÇERDELER?

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında sorduğu sorunun yanıtını Gunes.com olarak biz verelim. Nazlı Ilıcak ve FETÖ'nün kumpasları yönetmek için üs olarak kullandığı Taraf'ın Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, katıldıkları canlı yayında FETÖ'nün darbe girişimini bir gün önceden haber verircesine itiraflarda bulunmuştu. Gizli tanıkların ifadeleriyle de AYM kararlarıyla da gerek Nazlı Ilıcak'ın gerekse Ahmet Altan'ın FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Selahattin Demirtaş ve HDP'nin eski Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara göre Demirtaş, 4 yıl 8 ay , Önder ise 3 yıl 6 ay hapis almıştı.

AÇIKLAMALARA TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı bu açıklamalara başta CHP seçmeni de olmak üzere pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İLK SKANDALI DEĞİL

CHP lideri daha önce Adana'da yaptığı konuşmada da FETÖ'nün darbe girişiminde kullandığı üniformalı teröristlerini kast ederek 'O askerlerin hesabını soracağız' demişti. Kılıçdarolu buradaki konuşmasında ayrıca FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan isimleri sayarak yoklama almıştı.