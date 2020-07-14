FETÖ'nün darbe girişiminin firari kilit ismi: Adil öksüz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, yaklaşık 4 yıldır her yerde aranıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, "delil yetersizliği"nden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, yakalatana 4 milyon liraya kadar ödül konulan ve 18 Temmuz 2016'da adeta "sır" olan Adil Öksüz'ün yakalanması için yurt içi ve dışında arama çalışmaları devam ediyor.

Öksüz'ün, Sincan Batı Adliyesinde cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, "14 Temmuz'da Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Keçiören'de kaldım. Tarla bakmak için 150 liraya anlaştığım taksici beni getirip Kazan'a bıraktı." ifadesine karşın, polisin yürüttüğü çalışma sonucu Öksüz'ün ifadesinde belirttiği Keçiören'deki 2 adresin uzun süredir boş olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi. Ayrıca o gün yakalandığı yere, Keçiören bölgesinden herhangi bir taksinin de gelmediği anlaşıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Çelik ve Sönmez'i 1 Kasım 2018'de meslekten ihraç etti. Sönmez, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ü.A, FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş'in kendisine, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözlerini dinlemediği gerekçesiyle aralarında Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in de bulunduğu örgüt mensuplarını falaka usulüyle dövdüğünü öne sürdü.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ



Anadolu Ajansına (AA) ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, "S. Yaşar" adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

İhbar üzerine, adrese giden AA muhabirleri, firari Öksüz'ün izini sürdü. Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu görüldü.

AA'nın görüntülediği ve zilini çaldığı dairede kimse kapıyı açmazken, apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A'nın, Öksüz'ü saklayan kilit isim olduğu saptandı. Berlin'de birçok gayrimenkulü bulunan Ali A, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den çok sayıda FETÖ üyesinin yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışı ve barınmasını organize etti.

ALMANYA'YA "ADİL ÖKSÜZ" NOTASI



Alman Dışişleri Bakanlığına verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz'ün Almanya'nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi.

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya'da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu iddia edilen Öksüz'ün iadesi istendi.

"Akıncı Üssü Davası"na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, firari Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için hazırlanan talepnameyi Almanya'ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KOD ADI "NAMIK"



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmalarda, Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğu ortaya çıktı.

Darbe girişiminden önce örgütün Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte mensup olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için alınan itirafçı ifadeleri doğrultusunda, firari Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğunun belirlendiği kaydedildi.

DARBE PLANININ HER AŞAMASINDA ROL ALDI



Darbe girişiminin kilit ismi Öksüz'ün darbeyi nasıl koordine ettiği ise sanık ifadeleriyle ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilere göre Öksüz, darbe girişiminden önce örgütün imamları, generaller ve askeri hakim-savcılarla toplantılar yapıp FETÖ elebaşı Gülen'e onaylattığı planın her aşamasında rol aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssündeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi.

Batmaz'ın 11 Temmuz'da Öksüz ile ABD'ye gittiği, 2 gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

Ankara'da "danışmanlık merkezi" olarak kullanılan 3 katlı villada haziran sonu itibarıyla darbe girişiminin planlanmaya başlandığı ortaya çıktı. TSK'den ihraç edilen "Şapka" kod adlı şüpheli, Öksüz'ün sürekli villanın diğer katlarında gezerek askeri darbeyle ilgili çalışmaları yürüten örgüt mensuplarıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.

ÖKSÜZ'Ü ARAYAN EKİPTEKİ ŞUBE MÜDÜRÜ CEZA ALDI



Firari Adil Öksüz'ün Sakarya'daki arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KAYINBİRADERİ ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ



Öksüz'ün eşi ve 3 çocuğunu, ABD'de yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanına FETÖ'nün darbe girişiminden bir ay önce yerleştirdiği ortaya çıktı.

New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım'ın evinin önünde AA ekipleri tarafından görüntülenen Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen arabayı kullanıyor. Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri, AA objektiflerine yansıdı. Yıldırım'ın iş yerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü görüldü.

EN YAKININDAKİ İSİMLER CEZA ALDI



Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra Sakarya'ya geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evinde 1 Ağustos 2016'da arama gerçekleştirdi. Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, kayınpederinin evinin garajında bulundu.

Öksüz'ün Karabük Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen eski Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz (44), Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Kayınpeder Cevat Yıldırım ile baldızları Emine Şennur Şen ve Belkıs Nur Tetik, yargılandıkları Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzeni Zübeyir Öksüz'e, yargılandığı İzmir 15. Ağır Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün "Rusya İmamı" olduğu iddia edilen Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile bacanağı gazeteci Erdal Şen'in de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Yıldırım'ın 7 yıl 6 ay, Şen'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Adil Öksüz'ün hocası olduğu iddia edilen eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz ve arkadaşı eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Akgül'ün de aralarında bulunduğu 24 eski akademisyenin Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanması tamamlandı. Öksüz'ün hocası Davut Aydüz 7 yıl 6 ay, arkadaşı Muhittin Akgül 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Öksüz'ün yengesi Şenay Öksüz, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılandığı İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Öksüz'ün diğer bacanağı olan ve 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Ökkeş Tetik ise Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Haziran 2018'de Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ'nün evraklarını kargo ile ABD'ye göndermeye çalışırken yakalanan yeğen Esmaül Hüsna Öksüz, "suçluyu kayırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan beşinci davada Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "TSK imamı" firari sanık Adil Öksüz'ün yeğeni Hacı Ahmet Öksüz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Adil Öksüz ile para trafiği tespit edilen sınıf arkadaşı İsmail Acar'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesi karara bağlandı.

Kayınvalidesi Hatice Yıldırım hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılanıyor.

Firari Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım eden örgütün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu biri firari 4'ü tutuklu 5 sanık, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. İddianamede, Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile diğer sanıklar hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

ÖKSÜZ "BYLOCK"TAN FETÖ ELEBAŞININ MESAJLARINI İLETMİŞ



FETÖ'nün firari sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 6 ay önce "ByLock"tan örgüt üyelerine elebaşı Gülen'in darbe iması içeren mesajlarını ilettiği ortaya çıktı.

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ün ByLock yazışmaları deşifre edildi.

Öksüz'ün 29 Ocak 2016'da örgüt yöneticilerinin olduğu gruba attığı ve darbe iması içeren mesajda, "Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı." ifadeleri dikkati çekti.

ÖKSÜZ'ÜN ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN BALDIZIYLA PARA ALIŞVERİŞİ GEREKÇELİ KARARDA



Adil Öksüz'ün baldızı Seyyide Öznur Yıldırım'a Sakarya'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, 2014-2015 yıllarında Öksüz'ün sanığa 9 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının hesaplarını kullanarak yüklü miktarda para transfer ettiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, "Sanığın hesabı üzerinden gerçekleşen havale alma ve gönderme işlemlerinde Adil ve Aynur Öksüz'ün 9-12 yaşlarındaki çocuklarının hesaplarının kullanılmasının, örgüt elebaşının talimatlarının icrasının bu şahıslarca çocukları kullanarak gerçekleştirildiği ve şüpheli işlemler olduğuna mahkeme tarafından kanaat getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN TOPLANTI YAPTIĞI İDDİA EDİLEN OTELİN İŞLETMECİSİ VE EŞİNE HAPİS



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisi Kemal Erşahbaz'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

ADİL ÖKSÜZ, GÜLEN'İ TAKLİT ETMİŞ



Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki örgüt yapılanmasına dair bilgi veren itirafçı mahrem imam A.B, 2011-2014 yıllarında Hava Kuvvetlerinden sorumlu en üst kişinin Akıncı Üssü davasının firari sanığı Adil Öksüz olduğunu kaydetti.

Öksüz hakkındaki bildiklerini de anlatan A.B, "Adil Öksüz, FETÖ'nün 2011-2014 yıllarında Hava Kuvvetleri yapılanmasında en üstteki kişidir. Davranışları çok yavaştır, konuşması çok sessizdir. Hareketleriyle elebaşı Fetullah Gülen'i taklit ettiği ortadadır. Örgütün subay yapılanmasındaki mahrem imamlarla ayda bir mutlaka görüştüğü söylenirdi." ifadelerini kullandı.

KARLOV SUİKASTI DAVASINDA ADİL ÖKSÜZ İTİRAFI



Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada FETÖ'nün MİT'teki mahrem yapılanmasında görev alan Salim Z, örgütün "TSK imamı" Adil Öksüz'ü "MİT'e angaje gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını" itiraf etti.

Salim Z, çapraz sorgusu sırasında eylemlerinden bahsederken, "Mesela Adil Öksüz olayı var. Onun MİT'e angaje olduğuna dair, MİT elemanı olduğuna dair belgeyi ben yaptım. Ben burada vicdanımı temizliyorum. Herkes beni biliyor. Ben de kendimi biliyorum. Memleketin altı üstüne gelmiş. Ben de bugün 'Yanlış yaptım.' diyorum." beyanında bulundu.