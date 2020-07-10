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FETÖ'nün darbe girişiminin 4. yılında binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı
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10 Temmuz 2020 Cuma 15:04:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 15:04:00

FETÖ'nün darbe girişiminin 4. yılında binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı

Kaynak: AA

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Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla binlerce kişi hain kalkışma sırasında "Demokrasi Nöbeti" tutan Cumhuriyet Meydanı'na toplanıp, cuma namazı kıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Erzincanlılar, "tek yürek" olunduğunu göstermek amacıyla cuma namazını Cumhuriyet Meydanı'nda eda etti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında "Demokrasi Nöbeti" tutulan bu alanda kılınan cuma namazı sırasında katılımcılar sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktı.

Binlerce kişinin katıldığı ve Kur'an-ı Kerim ile Mevlid-i Şerif'in de okunduğu programda vatandaşlar, namaz sonrası şehitler için dua etti.

İl Müftü Vekili Mehmet Süsün, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, Türk milletinin ağır bir ihanete, vatanın hain bir işgal girişimine uğramasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi Cenabıhak'ın yardımıyla aziz milletimiz vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Milletimiz, dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı, zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi, elhamdülillah. İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz'da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ bir fitne şebekesidir, dini bir grup değil, bir fesat yuvasıdır." dedi.

Programda Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Yarbaşkanı, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de katılarak cuma namazı kıldı.

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