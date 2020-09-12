  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4755
  • Euro
    8,8596
  • Altın
    466,2300
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gupse Özay hamile mi? Eşi Barış Arduç açıkladı
Sergen Yalçın'da koronavirüs tespit edildi
Bursa'da yaşlı adama dehşeti yaşattı! Tekme atıp, kemerle saldırdı
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu başladı
İngiltere Başbakanı Johnson, AB'nin niyetini sorguladı: Toprak bütünlüğünü tehdit ediyor
Nisan verilerini açıklayan Bakan Koca'dan tedbir çağrısı
Trabzonspor'da Sörloth krizi! 3 gündür haber alınamıyor
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
MSB: 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki iki terörist patlayıcı maddelerle birlikte yakalandı
Japonya'nın kuzeyinde peş peşe depremler
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama: 5 yıl içerisinde 100 ton altın üretmek istiyoruz
Sosyal medya kullanıcıları sömürgeci kafaya karşı Başkan Erdoğan'a destek oldu: Haddini bil Macron
ABD'nin medya devi Bloomberg, Macron'u rezil etti: Artık sussun! Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek
Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli çıkışı: Hakaret etmedim, iltifat ettim
Uyarılara rağmen evden çıktı, yurtta karantinaya alındı
Terör örgütü PKK'nın 'Hacker'larına operasyon! 11 tutuklama
CHP'li Tanju Özcan'dan skandal koronavirüs açıklaması: Bir ayağı çukurda insanlardı, abartmaya gerek ...
Adana'da bir şahıs 2 aylık eşini pompalı tüfekle vurdu
Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı
Maduro açıkladı: ABD'li casus yakaladık
FETÖ'nün bölge yapılanmasına operasyon!
Tunus Dışişleri Bakanlığı: Arap Birliğindeki İsrail'le normalleşme karşıtı taslağı Filistin geri çek ...
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
12 Eylül 2020 Cumartesi 07:14:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 07:36:00

FETÖ'nün bölge yapılanmasına operasyon!

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün bölge yapılanmasına operasyon yapıldı. Toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında Gözaltı kararı verilen 51 kişinin ByLock ve başka bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştikleri belirlendi.

İstanbul merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi-abla" düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların da sürdüğü bildirildi. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER